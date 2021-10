Stundensatz für eine Anlage oder ein Arbeitssystem berechnen

Stundensatz des Arbeitssystems nach Beschäftigungsgrad berechnen

Der Stundensatz des Arbeitssystems ergibt sich aus den Gesamtkosten des Arbeitssystems, die in der Tabelle in Abbildungen 14, 15 und 16 zusammengestellt und berechnet sind, sowie aus den produktiven Stunden aus der Tabelle in Abbildung 13. Im ersten Schritt werden dabei die direkt zuordenbaren Kosten (Zeile 52 in Abbildung 17) und die Umlagekosten (Zeile 53) unterschieden.

Die direkt zuordenbaren Kosten sind die Summe der variablen und fixen Personalkosten, Betriebs- und Fertigungsgemeinkosten sowie der Kapitalkosten. Die Umlagekosten werden aus diesen direkt zuordenbaren Kosten und mit dem Umlageschlüssel für betriebliche Gemeinkosten berechnet (Zeile 20 in Abbildung 11).