Umsatz steigern mit einem aktiven Innendienst

Persönliche Kundenbetreuung durch den Innendienst

Ziel des Vertriebs ist das Verkaufen, um Umsatz zu erzielen. Und der Innendienst sollte dazu aktiv beitragen. Er kann dafür die Kunden telefonisch oder per Post kontaktieren und auf diesem Wege die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens verkaufen. Das Problem dabei ist: Er kann durch die räumliche Distanz keinen direkten Kontakt mit dem Kunden entwickeln, wie dies dem Außendienst möglich ist, der den Kunden besucht.

Für manche Kunden ist der „anonyme“ Verkauf über den Innendienst zu wenig. Sie wollen das persönliche Gespräch von Angesicht zu Angesicht. Und manche Produkte und Dienstleistungen sind so komplex, dass sie sich nur in einem längeren Gespräch und in einer Präsentation vor Ort erklären und vermitteln lassen. Deshalb braucht es den vergleichsweise teuren Außendienst.

Aber auch in diesen Fällen kann der Innendienst den Außendienst ergänzen und unter bestimmten Rahmenbedingungen aktiv selbst verkaufen. Insbesondere dann, wenn es sich nicht um einen Neukunden oder Erstkunden handelt, sondern um einen bestehenden Kunden, der regelmäßig beim Unternehmen kauft.