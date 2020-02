Verbesserungsvorschlag formulieren

Wenn Sie einen Vorschlag für eine Verbesserung oder eine Änderung in Ihrem Team, Ihrer Abteilung oder Ihrem Unternehmen haben, sollten Sie diesen aufschreiben und auf die folgenden Aspekte achten. Die folgende Gliederung eignet sich für kurze Texte mit wenigen Zeilen genauso wie für längere Ausführungen auf mehreren Seiten. Sie können Ihren Verbesserungsvorschlag mit dieser Struktur schnell, einfach und klar aufschreiben.

1. Kernbotschaft am Beginn des Textes

Beginnen Sie mit einer starken Aussage oder einer These zu Ihrem Vorschlag. Das ist Ihre Kernbotschaft. Sie benennen damit, worum es geht, was verbessert oder verändert werden soll und was es bringt. Die Kernbotschaft kann nicht alle wichtigen Aspekte Ihres Vorschlags umfassen, sollte aber bereits einen zentralen Nutzen für die Zielgruppe aufzeigen.

2. Zwei bis vier Argumente

Nennen Sie dann zwei bis vier gute Gründe oder Argumente, die für Ihren Vorschlag sprechen. Beziehen Sie sich dabei auf ein bekanntes Problem und sagen Sie, wie Ihr Vorschlag zur Lösung oder Verbesserung beiträgt. Bringen Sie Belege (Beispiele, Zahlen, Fakten) und zeigen Sie Ursache-Wirkungs-Beziehungen auf. Machen Sie Gemeinsamkeiten zu anderen Lösungen sichtbar oder weisen Sie auf die Unterschiede hin. Machen Sie deutlich, dass Ihre Lösung gut und richtig ist.

3. Details

Erläutern Sie dann die Details Ihres Vorschlags. Was kennzeichnet Ihre Lösung? Was sind die wichtigen Merkmale? Wie spielt das im Einzelnen zusammen? Liefern Sie die Informationen und Details, die Ihre Zielgruppe braucht, um Ihren Vorschlag zu verstehen. Beachten Sie dabei auch, wie viel Zeit die Leserinnen und Leser für Ihren Text aufwenden wollen.

4. Umsetzung

Erklären Sie, wie die Lösung umgesetzt werden kann. Was muss getan werden? Womit sollte begonnen werden? Wer muss gegebenenfalls eingebunden werden? Wie würde der Zeitplan aussehen? Wer hätte was zu tun? Und worauf ist besonders zu achten?

5. Vorschlag, Empfehlung, Appell, nächste Schritte

Aktivieren Sie die Leserin oder den Leser Ihrer Texte mit dem letzten Satz. Was soll die Person nun als Nächstes tun?