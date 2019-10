Vertriebscontrolling mit Vertriebskennzahlen

Daten als Grundlage des Vertriebscontrollings

In jedem Fall braucht das Vertriebscontrolling Zugriff auf Daten, die im Vertriebs- und Verkaufsprozess anfallen. Dazu zählen: Absatzmengen, Umsatz, Preise, Auftragsbestand, Besuchshäufigkeiten, Kundenbeschwerden, Rückläufer, Stornierungen, Skonto, Rabatte und viele mehr. Diese Daten können differenziert werden nach Produkt, Kundengruppen, Absatzmärkten oder nach Absatzkanal, Vertriebsteams und Vertriebsmitarbeiter.

Das Vertriebscontrolling nutzt diese Daten und bereitet sie in Form von Berichten oder Reports auf. Dazu macht die Vertriebsleitung Vorgaben, was sie wissen will, und sie stellt Fragen, die sie mit den Controlling-Berichten beantworten will.