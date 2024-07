Zusammenarbeit bei der Planung von Marketingaktionen

Das Marketing muss vorgeben, welche Informationen es vom Innendienst benötigt, um Marketingaktionen zielgerichtet zu planen und durchzuführen. Dazu gehören Auswertungen nach Kundensegment und Verkaufsgebiet bezüglich:

Umsatz

Deckungsbeitrag

Anzahl Bestellungen

Preise und Rabatte

Nutzen Sie für die Zusammenarbeit mit dem Marketing Umsatz- und Verkaufszahlen, die Sie in den folgenden Excel-Vorlagen zusammenstellen. Passen Sie die Aufbereitung an die speziellen und individuellen Informationsbedarfe des Marketings an.