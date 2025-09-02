Fakten zur Bedeutung von Werten

Werte sind das Ergebnis von langjähriger Sozialisation durch wichtige Bezugsgruppen; zum Beispiel durch die Familie und aus dem Umfeld, in dem Menschen aufwachsen und leben.

Werte werden zum Bestandteil der Persönlichkeit und lenken menschliches Verhalten: Werte sind erlernte und voreingestellte Entscheidungsgrundlagen. Sie wirken wie „Vor-Urteile“.

Führungskräfte und Mitarbeitende bringen ihre „Vor-Urteile“ mit ins Unternehmen. Bevor geführt, gelernt oder verändert wird, sind schon Überzeugungen aktiviert, die positiv, skeptisch oder ablehnend sein können.

Wenn es um die Veränderbarkeit von Werten geht, belegt die Werteforschung: Werte können nicht manipuliert werden. Es ist bisher noch nie gelungen, Werte gegen den Willen des Inhabers zu verändern.

Und: Werden Werte verletzt, entstehen heftige Konflikte.