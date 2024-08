Projekte und Aufgaben daraus ableiten

Die Grundlage erfolgreicher Delegation ist die Vereinbarung von Zielen, also Ergebnissen. So sollten zum Beispiel für die Arbeit im Homeoffice Ergebnisse vereinbart werden. Die Aufgaben dafür könnten einen Handlungsplan, also Projektmanagement, erfordern.

Wenn die Veränderung von Fachwissen umfangreicher ist, mehrere Personen oder Bereiche betrifft und viel Zeit und Investitionen in Anspruch nimmt, dann ist ein Projektplan absolut notwendig. Ein direkt einsetzbares, bewährtes Projektblatt dazu finden Sie in der folgenden Vorlage.