Was kennzeichnet Ghosting im Vertrieb?

Jeder Verkäufer kennt das: Erst läuft alles vielversprechend. Der Kunde zeigt Interesse, das Gespräch war angenehm, das Angebot ist raus – und dann passiert nichts mehr. Keine Antwort, kein Nein, kein Feedback. Nur Stille.

Schnell entsteht das Gefühl, beim Kunden gegen eine Wand zu reden.

Ghosting ist im Vertrieb längst Alltag. Und es trifft viele hart, weil sie die Funkstille als persönliche Zurückweisung empfinden.