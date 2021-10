Viele Unternehmen schulen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Lean-Methoden und Lean-Tools. Die Ziele dabei: eine stärkere Kundenausrichtung und stabilere Qualität bei niedrigeren Kosten. Auch Führungskräfte haben den Lean-Gedanken in ihren Zielvorgaben stehen. Und es gibt Teams, die sich ausschließlich mit dem Einführen von Lean Management befassen. Aber was steckt eigentlich genau hinter Lean Management?