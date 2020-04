Grund für das Ende des Arbeitsverhältnisses

Die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses kann vielfältige Gründe haben. In der Praxis besteht der Trennungswunsch jedoch nur in wenigen Fällen bei Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen. Häufiger ist der Trennungswunsch einseitig motiviert. Während auf Arbeitnehmerseite das Arbeitsverhältnis vorrangig dann beendet wird, weil ein Jobwechsel oder der Eintritt in den verdienten Ruhestand ansteht, ist auf Arbeitgeberseite in der Regel eine Veränderung im Betrieb oder in der Zusammenarbeit mit der betreffenden Person der Anlass für eine Beendigung. In diesen Fällen werden häufig Aufhebungsvereinbarungen über das Ausscheiden des Arbeitnehmers getroffen oder – falls kein Einvernehmen erzielt wird – kommt es zu einer Kündigung.