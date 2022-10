Der Slogan oder Claim, der in der Werbung an die Zielgruppe kommuniziert wird, ist nicht die Werbebotschaft, sondern die kreative Umsetzung Ihrer Botschaft durch Ihre Werbeagentur. Sie formulieren in Ihrem Agenturbriefing, was aus Ihrer Sicht die zentrale Botschaft sein soll, die dann in allen Werbeaktionen – immer wieder – an die Zielgruppen vermittelt wird.

Beispiele für Werbebotschaften im Agenturbriefing

Beispiele für eine Werbebotschaft sind:

Kommen Sie am … in unseren neuen Flagship-Store. Wir schenken Ihnen …

Unsere Produkte halten garantiert(!) zehn Jahre.

Nur halb so viel Energieverbrauch wie andere Produkte.