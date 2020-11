Befragung planen und durchführen für die Conjoint-Analyse

Zusammenstellen des Fragebogens

Wie diese verschiedenen Items, Stimuli und Zielgruppenmerkmale, in einem Fragebogen zusammengeführt, geordnet und dargestellt werden, ist ebenfalls zu klären. Meistens empfiehlt es sich:

einfache Fragen und Items zu Beginn, damit der Proband ins Thema einsteigen kann und Lust auf das Weitermachen erhält; die Kernfragen in der Mitte, also die einzelnen Stimuli-Vergleiche; einige allgemeine Fragen zu den persönlichen Merkmalen zum Schluss.

Die Items und der Fragebogen können in speziellen Computerprogrammen (Software) für Conjoint-Analysen abgebildet und codiert werden. Der Proband füllt den Fragebogen dann am Bildschirm aus. Möglich ist genauso, dass der Fragebogen ausgedruckt und vom Probanden mit Stift ausgefüllt wird. Diese Fragebögen müssen dann in den Auswertungsprogrammen erfasst werden. Außerdem muss geklärt werden, ob der Proband den Fragebogen allein ausfüllt oder ob er von einer Person begleitet wird (persönliche Befragung).

Schließlich wird es noch ein kurzes Begleitschreiben mit Informationen für den Probanden geben, damit der weiß, worum es bei dieser Befragung geht, warum die Befragung wichtig ist und was der Proband im Einzelnen zu tun hat.