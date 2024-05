Businessplan

Mitarbeitergespräche führen Mit dem Delegationsgespräch Aufgaben zuweisen

Wie delegieren Sie als Führungskraft Aufgaben nachvollziehbar, verständlich und auf den Punkt? Warum ist eine angemessene Aufgabendelegation in Unternehmen so wichtig? Wie ist ein Delegationsgespräch in der Praxis aufgebaut? Das klären wir Schritt für Schritt.