Durch die Geschäftsplanung Umsatz, Kosten und Erfolge im Blick haben

Wofür Unternehmensplanung, Geschäftsplanung und Finanzplanung notwendig sind

Umsatz, Kosten und Erfolg (Gewinn) planen ist eine Kernaufgabe im Management. Denn Sie müssen die Liquidität sicherstellen und wollen wissen, ob Ihr Unternehmen und einzelne Geschäftsbereiche rentabel sind. Gerade weil niemand exakt vorhersehen kann, was in einer dynamischen und unwägbaren Zukunft passiert, ist es entscheidend, sich auf mögliche Entwicklungen einzustellen. Grundlage dafür sind die bisherige Entwicklung der Geschäftsbereiche und Annahmen darüber, wie sie sich in Zukunft weiterentwickeln können oder sollen.

Deshalb ist Planung sinnvoll und wichtig. Sie muss mindestens für das Unternehmen insgesamt durchgeführt werden, das rechtlich selbstständig ist und deshalb gegenüber Eigentümern Rechenschaft ablegen muss über den wirtschaftlichen Erfolg. Zudem muss es seinen steuerlichen und anderen rechtlichen Pflichten zur Rechnungslegung und zum Erfolgsnachweis nachkommen.

Die Geschäftsleitung eines Unternehmens will aber genauer erkennen, was in welcher Form zum wirtschaftlichen Erfolg beiträgt. Deshalb werden Umsätze und Kosten nicht pauschal betrachtet, sondern aufgeteilt und analysiert. Je nach Branche, Art des Unternehmens, seiner Größe und seinen Leistungen werden dabei unterschiedliche Sachverhalte im Rahmen der Planung betrachtet.