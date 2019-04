Führungskompetenz Mitarbeiterführung verbessern

Was Mitarbeiter von der Mitarbeiterkommunikation erwarten

In den täglichen Gesprächen mit den Mitarbeitern geht es darum abzustimmen: Das brauche ich von dir. Was brauchst du von mir? Was müssen wir dafür klären?

Die Mitarbeiter haben sehr konkrete Erwartungen an ein Gespräch. Das sind insbesondere:

Sage mir klar, was meine Aufgabe ist, was ich tun soll und welche Rahmenbedingungen ich einhalten soll.

Sprich mit den anderen Mitarbeitern, die ihre Aufgaben nicht erledigen und sage ihnen, was sie verbessern sollen, damit ich meine Arbeit gut erledigen kann.

Motiviere mich, indem du über das Unternehmen, die Ziele, die Herausforderungen, das Projekt und die Erfolge sprichst.

Lobe mich, wenn es wirklich angemessen ist – und dann tue es auch.

Versetze mich nicht in Angst und Schrecken – etwa durch vage Andeutungen über die Zukunft meines Jobs oder durch cholerische Wutausbrüche. Behandle mich mit Respekt.

Beeindrucke mich durch deine Stärken, durch deine Integrität, deine Werte und dein vorbildliches Verhalten. Lebe vor, was du von allen erwartest.

Gib mir Freiräume und Handlungsspielräume. Zeige mir dein Vertrauen.

Helfe mir, die Probleme zu lösen, bei denen ich nicht weiter komme. Unterstütze mich dabei, meine eigenen Kompetenzen zu verbessern.

Aus: Melissa Raffoni, Eight Things Your Employees Want From You, HBR, 3/2010