Für Kunden attraktive Angebote erstellen

Prozess der Erstellung von Angeboten planen

Den Prozess der Angebotserstellung können Sie mit den folgenden Excel-Vorlagen einfach und übersichtlich planen. Dazu sind in den Vorlagen alle wichtigen Aufgaben und Arbeitsschritte benannt. Sie können diese in einem Zeitplan (Gantt-Diagramm) erfassen und haben so immer den Überblick über den Stand Ihrer Angebotsaktivitäten.