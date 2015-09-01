Gesprächstechniken und Formulierungen bei kritischen Personalgesprächen

Festgefahrene Situationen entschärfen

Wenn Spannungen zwischen zwei Gesprächspartnern auftreten, blockieren sie die Lösungsfindung.

Spannungen entstehen in der Regel auf der Beziehungsebene, die von Verhaltensweisen, Tonfall und Körpersprache dominiert wird. Deshalb können sie auch nur dort abgebaut werden.

Mit einer offenen Körpersprache und dem richtigen Ton vermitteln Sie, dass Sie an einer Lösung interessiert sind. Zeigen Sie, dass Sie Ihren Mitarbeiter verstehen wollen.

Wiederholen Sie dazu sinngemäß die Aussage Ihres Gesprächspartners – ohne diese zu kommentieren. Diese Gesprächstechnik wird auch Spiegeltechnik genannt.

Formulierungsbeispiele bei einer festgefahrenen Situation

„Wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist Ihnen wichtig, dass ...“

„Sie meinen also, dass ...“

„Was Sie sagen, fasse ich folgendermaßen auf: ...“

Wenn Ihr Mitarbeiter Ihre Wiederholung bejaht, können Sie sagen, dass Sie froh darüber sind, Ihren Mitarbeiter richtig verstanden zu haben. Damit schaffen Sie eine Gemeinsamkeit, auf der das weitere Gespräch aufbauen kann.