Merkmale guter Teamarbeit

Was an Teamarbeit kritisiert wird

Kritiker bemängeln, Teamarbeit sei schon zur Mode geworden, und manche Unternehmen versuchen, alle Aufgaben an Teams zu übertragen, ohne kritisch zu prüfen, ob dies wirklich besser ist, um die Ziele im jeweiligen Bereich zu erreichen und Abläufe zu vereinfachen. Denn nach wie vor gibt es viele Aufgaben, die schneller und besser von einzelnen Mitarbeitern erledigt werden. Kritiker weisen auch auf den sogenannten Ringelmann-Effekt und das soziale Faulenzen hin. Der Franzose Max Ringelmann hat schon vor über einhundert Jahren herausgefunden, dass sich Menschen in einer Gruppe unbewusst zurückhalten. Es besteht die Gefahr, dass Mitarbeiter in der Gruppe weniger leisten, als wenn sie allein in ihrem Büro einfach ihre Arbeit tun. Die Kurzformel dafür lautet: T.E.A.M. – Toll, ein anderer macht’ s.