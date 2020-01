Mit der Strategy Map die Strategie des Unternehmens entwickeln

Finanzperspektive: Anforderungen der Kapitalgeber erfüllen

Der Profit dürfte für Unternehmen die zentrale Größe sein, die den Erfolg aller Aktivitäten abbildet. Was genau den Profit ausdrückt, hängt von der übergeordneten Zielsetzung des Unternehmens oder seiner Anteilseigner ab. Wichtige Kenngrößen dafür sind im Allgemeinen der Gewinn, der Cashflow, die Rendite, der Shareholder Value, der Economic Value Added (EVA) oder der Return on Capital Employed (ROCE).

Was auch immer die geeignete Größe aus Sicht des Managements und der Anteilseigner ist – diese zentrale Erfolgsgröße resultiert aus zwei Basisstrategien: Umsatzwachstum und Produktivität.

Umsatzwachstum

Um den Umsatz zu steigern, müssen neue Kunden geworben, neue Märkte erschlossen oder das Produktangebot erweitert werden. Alternativ kann auch der Umsatz mit den bestehenden Kunden gesteigert werden. Ein wichtiges Element dafür ist der Kundennutzen. Er muss ständig verbessert werden, insbesondere im Vergleich zum Wettbewerb. Zusätzliche Potenziale ergeben sich aus der Verkaufsförderung oder aus dem Cross-Selling.

Produktivitätsverbesserung

Die Produktivität wird dadurch verbessert, dass Prozesse effizienter gestaltet werden. Dazu wird geprüft, ob es unnötige Prozesse oder Doppelarbeit gibt; beide werden gestrichen. Außerdem können bessere Werkzeuge, Automatisierung oder Qualifizierung der Mitarbeiter den Zeitaufwand für einzelne Prozessschritte reduzieren. Produktivitätsverbesserungen ergeben sich auch dann, wenn der Preis für eingekaufte Waren und Dienstleistungen sinkt oder die Nutzungsintensität des bestehenden Anlagevermögens und der Mitarbeiter erhöht wird. Hier setzen Maßnahmen zum Kostensparen an. Die Werkzeuge dafür sind beispielsweise die Gemeinkostenanalyse oder die Wertanalyse.

Deutlich wird, dass zwischen einer Wachstumsstrategie und einer Produktivitätsstrategie Widersprüche bestehen können. Oft schließt das eine das andere aus. Hier kommt es darauf an, die richtige Balance bei der Auswahl der strategischen Maßnahmen zu finden.