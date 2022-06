Mitarbeiter in Ihrem Team und deren Persönlichkeit einschätzen lernen

TMS-Modell der Persönlichkeitstypen

Ein differenzierteres Modell der Persönlichkeitstypen bildet das Team Management System (TMS). Es unterscheidet die folgenden Typen:

Informierte Berater

Kreative Innovatoren

Entdeckende Promoter

Auswählende Entwickler

Zielstrebige Organisatoren

Systematische Umsetzer

Kontrollierende Überwacher

Unterstützende Stabilisatoren

Eine ausführliche Beschreibung dieser Typen finden Sie in der Vorlage im Praxisteil.

Wenn Sie Ihren eigenen Persönlichkeitstyp und den Ihrer Teammitglieder besser einschätzen und bestimmen können, wird deutlich, worauf Sie besonders achten müssen. Sie wissen, welche Aufgaben und Rollen Sie an wen und wie am besten verteilen, sodass sie zur Persönlichkeit des jeweiligen Menschen passen.

Sie tun sich dann in der Führung dieser Menschen sehr viel leichter. Insbesondere wird sichtbar: Was können Sie Ihren Mitarbeitern geben? Ein zentraler Schlüssel dafür ist die gegenseitige Wertschätzung. Leben Sie diese in Ihrem Team vor.