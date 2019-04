Planung und Einführung eines Shared Service Centers

Startinitiative für das Projekt

Ausgangspunkt ist ein Anlass oder Auslöser für die Einrichtung eines Shared Service Centers. Diese müssen von der Geschäftsleitung erkannt und benannt werden. Meistens geht es darum, Kosten zu sparen und redundante Organisationseinheiten in dezentralen Bereichen zu vermeiden. Die Verbesserung der Qualität und Professionalität interner Dienstleistungen kann ebenfalls Auslöser sein.

Mit dem Auslöser sind die Ziele verknüpft, die mit der Einrichtung des Shared Service Centers verfolgt werden. Diese Ziele werden zu Beginn des Projekts festgelegt und anhand von Indikatoren oder Kennzahlen im Prozessverlauf und insbesondere nach Einrichtung des Shared Service Centers regelmäßig überprüft. Beispiele für Ziele sind: Kosten der internen Dienstleistungen senken; Kosten verursachergerecht zuordnen; Servicequalität verbessern.

Machbarkeit prüfen

Im nächsten Schritt werden die organisatorische, technische und rechtliche Machbarkeit des Shared Service Centers geprüft. Relevante Fragestellungen sind beispielsweise:

Lassen sich die Dienstleistungen und Prozesse räumlich an einem Ort zusammenführen? Gibt es einen passenden Ort und geeignete Räumlichkeiten?

Sind Informations- und Kommunikationstechnik auf eine zentrale Bearbeitung der Dienstleistungen ausgerichtet? Können Datenbestände zusammengeführt werden?

Sind die betroffenen Mitarbeiter der internen Bereiche bereit, sich in einer neuen Organisationseinheit zusammenzufinden? Sind sie zu einem Ortswechsel bereit?

Ist der Betriebsrat mit der Einrichtung eines Shared Service Centers einverstanden? Welche Anforderungen verknüpft er damit?

Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren in Bezug auf die Machbarkeit sind:

Größe des Unternehmens

Anzahl der im geplanten Shared Service Center zusammengefassten Mitarbeiter: Wie viele Mitarbeiter sind davon betroffen?

Zahl der im Shared Service Center gebündelten Prozesse und Leistungen: Welche Dienstleistungen in welcher Menge oder Häufigkeit sind betroffen?

Komplexität der gebündelten Prozesse

Umfang der vereinbarten Servicelevels: Was muss garantiert werden? Kann das garantiert werden?

unternehmensinterne Erfahrung und das Wissen in Bezug auf Business Process Reengineering und Change-Management: Wer bringt welche Erfahrungen mit? Was kann für das Projekt genutzt werden? Welche Expertise und welches Know-how wird benötigt? Was davon ist vorhanden?

Akzeptanz seitens der Belegschaft: Wer hat Nachteile? Wie gravierend sind diese? Wer hat Vorteile? Was bedeutet dies für das Projekt?

Konzeption und Planung

Im Detail müssen bei der Einrichtung eines Shared Service Centers die folgenden Aspekte und Fragestellungen betrachtet, konzeptioniert und geplant werden:

Organisationsstruktur (Aufbauorganisation) festlegen, das Shared Service Center im Organigramm verorten, die interne Struktur, Führung, Themengruppen und Querschnittsbereiche festlegen Prozesse zur Erbringung der jeweiligen Dienstleistungen definieren (intern und in Bezug zu den Leistungsempfängern) notwendige technische Unterstützung durch Informations- und Kommunikationstechnologie sicherstellen Rollen, Aufgaben und Qualifikation der Mitarbeiter im Shared Service Center definieren, notwendige Schulungen und Werkzeuge zur Verfügung stellen Selbstverständnis des Shared Service Centers und seiner Mitarbeiter sowie die Kultur und der persönliche Umgang untereinander und vor allem mit den Kunden aus den Fachbereichen entwickeln, Förderung und Forderung einer Veränderungsbereitschaft Standort auswählen, an dem das Shared Service Center eingerichtet wird

Implementation und Roll-Out

In dieser Phase werden die einzelnen in der Konzeption und Planung vorgesehenen Aktionen und Maßnahmen umgesetzt. Gegebenenfalls kann es zunächst einen Test mit einem einzelnen Bereich oder einer einzelnen internen Dienstleistung geben; so kann mit der Zentralisierung des Rechnungswesens begonnen werden, später können Personal und IT folgen. Wenn der Test erfolgreich ist, kann der Roll-Out für das gesamte Unternehmen und für andere Servicebereiche erfolgen. Im Allgemeinen wird mit einer Implementierungszeit von einem bis zwei Jahren gerechnet.

Optimierung und kontinuierliche Verbesserung

Schon im Prozessschritt der Implementation muss vorgesehen sein, mögliche Fehlerquellen zu identifizieren und zu beseitigen. Dies gilt insbesondere für die Schnittstelle (Berührungspunkte) zwischen Leistungserbringer und Leistungsempfänger. Fehler und Unzufriedenheit müssen schnell erkannt und abgestellt werden.

Außerdem müssen kritische Prozessschritte (bezüglich Zeit, Qualität oder Kosten) besonders analysiert und gegebenenfalls Alternativen entwickelt werden, um Engpässe auszugleichen. So soll der kontinuierliche Verbesserungsprozess zur Senkung der Kosten und zur Optimierung der Servicequalität gefördert und unterstützt werden. Nach einem Jahr kann das Shared Service Center seine Leistungen mit einem vergleichbaren Anbieter messen (Benchmarking).