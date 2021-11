Produktsortiment überprüfen, erweitern oder reduzieren

Es ist aber aus unterschiedlichen Gründen zu kurz gedacht, nur die Produkt-Rentabilität oder den Deckungsbeitrag eines Produkts als Kriterium zur Produktbewertung heranzuziehen. Das Produktmanagement muss genauer hinschauen, um die richtigen Entscheidungen zum Produktsortiment zu treffen. Das Produkt-Controlling muss dazu neben aktuellem Deckungsbeitrag, Gewinn und Rentabilität weitere Kennzahlen und Indikatoren zusammenstellen. Zu beachten ist insbesondere:

Strategie

Die Zusammensetzung des Produktsortiments muss auf die Unternehmensstrategie und das Image des Unternehmens und der Marke bei seinen wichtigsten Zielgruppen ausgerichtet sein. Ein Unternehmen, das als Komplettanbieter im Markt positioniert ist, kann nicht einfach sein Produktsortiment ausdünnen. Es würde dadurch möglicherweise seine strategischen Wettbewerbsvorteile verlieren.

Produktlebenszyklus

Ob ein Produkt rentabel ist, hängt auch davon ab, in welcher Phase seines Produktlebenszyklus es sich befindet. Produkte, die neu in einen Markt eingeführt werden, sind in den meisten Fällen zu Beginn nicht rentabel; erst in der Wachstumsphase wird damit Gewinn erzielt. In der Sättigungsphase wird die Rentabilität aufgrund von Wettbewerb zurückgehen. Dann muss geprüft werden, ob und wie durch Produktüberarbeitung, Produktpflege oder Relaunch das Produkt verbessert werden kann und damit auch die Möglichkeiten einer höheren Marge gegeben sind.

Markt

Unabhängig von den Möglichkeiten, die das Unternehmen selbst hat, sein Produktangebot und die Profitabilität zu gestalten, werden Gewinne auch durch die Marktentwicklung stark beeinflusst. Diese ist geprägt von der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung, von der Reife der Märkte sowie von den Alternativen, die Kunden beim Kauf eines Produkts haben (Aufschieben des Kaufs, Wahl von ganz anderen Ersatzprodukten, Miete statt Kauf). Zudem beeinflussen die Zahl der Wettbewerber und deren Wettbewerbsstrategie, wie sich das Marktvolumen, die Marktanteile der Anbieter und deren Gewinne entwickeln; bei einem starken Preiswettbewerb dürften die Gewinne vieler Anbieter schrumpfen.

Insofern brauchen das Produkt-Controlling und das Produktmanagement weiterführende Informationen zur Strategieplanung, zum Produktlebenszyklus und zur Marktentwicklung.