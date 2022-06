Aufgaben zum Projektabschluss

Wichtige Aufgaben und Aktivitäten beim Projektabschluss sind:

Projektergebnis fixieren

Das Projektergebnis muss von der Projektgruppe festgestellt und in geeigneter Form, in der Regel schriftlich per Abschlussbericht, fixiert werden.

Projektergebnis präsentieren

Unverzichtbar ist eine Präsentation, in deren Rahmen die Ergebnisse dem Auftraggeber und dem Anwender der Projektergebnisse übergeben werden – mit Rückmeldung, inwieweit das Ergebnis den Erwartungen entspricht.

Projektarbeit würdigen

Würdigung der Projektgruppenarbeit und des Projektteams durch den Auftraggeber.

Konsequenzen ziehen aus dem Projekt

Vorschläge für die Konsequenzen innerhalb der Regelorganisation machen, denn Projekte haben nahezu immer Querverbindungen zur Regelorganisation.

Abschlusssitzung des Projektteams durchführen

Abschlusssitzung des Projektteams durchführen, die Zusammenarbeit im Projektteam bewerten, das inhaltliche Ergebnis würdigen, Arbeitsprozesse und Arbeitsatmosphäre reflektieren, Enttäuschungen und der Erfolge besprechen.

Projektabschluss feiern

Projektabschlussfeier für alle Beteiligten, deren (oft hohe) Arbeitsbelastung damit gewürdigt werden kann – sowie als Motivation für zukünftige Projekte.

Projektgruppe auflösen

Auflösung der Projektgruppe durch den Auftraggeber.