Prozess der Lieferantenbewertung und Lieferantenauswahl planen und umsetzen

Prozessschritte im Detail beschreiben

In der Prozessbeschreibung werden die Informationen und Werkzeuge genannt, die als Input für den einzelnen Prozessschritt notwendig sind; das kann beispielsweise ein Anforderungskatalog der Fachabteilung sein, die einen Beschaffungsbedarf meldet.

Dann werden die einzelnen Aufgaben im Prozessschritt soweit erläutert, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eine Aufgabe erfüllen sollen, wissen, was zu tun ist. Die Aufgabenbeschreibung kann in der Stellenbeschreibung verankert werden oder in Form von Arbeitsanweisungen, Handbüchern oder Checklisten dokumentiert sein.

Schließlich wird in der Prozessbeschreibung dargestellt, welche Informationen oder Ergebnisse aus dem Teilprozess entstehen sollen und an wen diese weitergegeben werden (Output und Empfänger). Abbildung 3 zeigt dies am Beispiel des Prozessschritts zur Identifikation von geeigneten Lieferanten für ein neu zu beschaffendes Teil.