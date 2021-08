Service Level Management (SLM) einführen

Ziele und positive Effekte des Service Level Managements

Es gibt sechs wesentliche Gründe, Service Level Management anzuwenden:

Kundenzufriedenheit

Erwartungsmanagement

Überwachen und Steuerung der IT-Ressourcen

Marketing-Unterstützung

Kostensicherheit

Risikominimierung

Die Gründe werden nachfolgend näher betrachtet:

Kundenzufriedenheit

Das Entwickeln von Service Level Agreements fordert von den Kunden, ihre Anforderungen oder Erwartungen an die Dienstleistung eindeutig zu benennen. Wenn dann das Service Level festgelegt wird, besteht die Möglichkeit, die IT-Leistung zu messen. Das Erreichen der vereinbarten Ziele führt zu einer erhöhten Kundenzufriedenheit. Wenn Ziele nicht erreicht werden, können Maßnahmen ergriffen werden, um diesen Missstand zu beheben, bis die Kundenzufriedenheit erreicht ist.

Erwartungsmanagement

Durch das Vereinbaren von Service Level Agreements werden die Erwartungen und Anforderungen von Servicenehmer und Servicegeber dokumentiert. Dies hilft, die Erwartungen nicht ins Unermessliche steigen zu lassen. Ändern sich die Erwartungen oder Anforderungen, sind die SLA-Änderungen neu zu verhandeln. Dies wiederum kann möglicherweise zu einer Erhöhung des IT-Budgets führen, um das neue höhere Service Level zu erreichen.

Überwachen und Steuerung der IT-Ressourcen

Durch Service Level Management entsteht die Möglichkeit, IT-Ressourcen zu steuern und zu regulieren. Zum Beispiel entsteht durch das Überwachen und Messen der Service Level Agreements durch die IT ein Frühwarnsystem für eventuellen Kapazitätserweiterungsbedarf (zum Beispiel Bedarf von Server-Aufrüstung).

Marketing-Unterstützung

Wenn Service Level Management erfolgreich angewendet wird, kann es auch als Marketing-Instrument verwendet werden. Indem zum Beispiel fortlaufende und stetige Informationen bezüglich der Antwortzeiten und Verfügbarkeiten zur Verfügung gestellt werden, zeigen SLAs den internen und externen Kunden, wie gut die IT arbeitet. Vor der Einführung eines Service Level Managements wurde meist nur mit IT-Organisationen kommuniziert, wenn etwas schiefgegangen war. Dies rückte die IT in ein eher schlechtes Licht und führte dazu, dass die IT-Branche häufig nur mit Systemfehlern und negative Assoziationen bekannt war. Service Level Management ermöglicht es, die IT als wichtiges Vermögen eines Unternehmens wahrzunehmen.

Kostensicherheit

Ohne Service Level Management war IT-Management vielfach gezwungen, zu raten, wie der Bedarf an Ressourcen sein würde. Dies führte häufig zu einem Überschuss wie zum Beispiel überhöhter Stellenbesetzung oder Netzwerken mit mal überschüssigen, mal unzureichenden Kapazitäten (zum Beispiel Rechner mit zu geringen Arbeitsspeichern). Das Service Level Management unterstützt die IT, die tatsächlich benötigten Kapazitäten zu ermitteln. Hierdurch entsteht Kostensicherheit.

Risikominimierung

Eine Risikominimierung erfolgt im Wesentlichen durch folgende Funktionen des Service Level Managements

eindeutige Definition des Dienstleistungsprozesses und somit Sicherheit über die zu erledigenden Aufgaben: Dies erfolgt durch die präzise Beschreibung der zu erbringenden Dienstleistungen und der damit verbundenen Aufgaben, dokumentiert in den Service Level Agreements. Somit wird die Gefahr reduziert, eine vom Kunden erwartete Aufgabe zu übersehen und somit nicht durchzuführen.

frühzeitiges Erkennen von potenziellen Gefahren (Frühwarnindikatoren): Dies geschieht durch die regelmäßigen Messungen der Servicequalität während der Nutzungsphase.

Diese beiden Funktionen bewirken sowohl aufseiten des Servicegebers als auch aufseiten des Servicenehmers ein proaktives Risikomanagement: