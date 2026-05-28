Vom Excel-Anwender zum Datenanalysten mit Python

Genau hier setzt Python in Excel an. Mit Python erhält Excel eine völlig neue analytische Dimension.

Die Funktion ist für Nutzer mit einem geeigneten Microsoft 365-Abonnement verfügbar und läuft vollständig in der Microsoft Cloud, eine lokale Python-Installation ist nicht erforderlich.

Die Aktivierung erfolgt über Formeln > Python > Python einfügen oder mit =PY(…

Ein Administrator kann die Funktion allerdings deaktivieren. Das sollten Sie prüfen, falls Sie in einer IT-regulierten Umgebung arbeiten und mit Python arbeiten wollen.