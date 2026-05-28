Vom Excel-Anwender zum Datenanalysten mit Python

Python in Excel – GrundlagenVom Excel-Anwender zum Datenanalysten mit Python
- Eine neue Ära für Excel-Anwender
- Was Python in Excel verändert
- Warum Python besonders bei großen Datenmengen glänzt
- Der klassische Excel-Workflow
- Der neue Workflow mit Python in Excel
- Warum Pandas so mächtig ist
- Typische Praxisanwendungen
- Excel, Power Query oder Python?
- Die Grenzen von Python in Excel
- Ein typischer Analyse-Workflow
- Python in Excel im Team
- Die Rolle von KI und Automatisierung
- Was Excel-Anwender lernen sollten
- So fangen Sie an
- Weiterführende Ressourcen
Eine neue Ära für Excel-Anwender
Excel gehört seit Jahrzehnten zu den wichtigsten Werkzeugen im geschäftlichen Bereich. Ob Controlling, Vertrieb, Finanzwesen, Reporting oder Projektmanagement – nahezu überall wird mit Excel gearbeitet.
Gleichzeitig sind die Anforderungen an Datenanalysen in den letzten Jahren gestiegen durch:
- größere Datenmengen
- komplexere Analysen
- schnellere Entscheidungen
- höhere Automatisierung
Genau hier setzt Python in Excel an. Mit Python erhält Excel eine völlig neue analytische Dimension.
Die Funktion ist für Nutzer mit einem geeigneten Microsoft 365-Abonnement verfügbar und läuft vollständig in der Microsoft Cloud, eine lokale Python-Installation ist nicht erforderlich.
Die Aktivierung erfolgt über Formeln > Python > Python einfügen oder mit =PY(…
Ein Administrator kann die Funktion allerdings deaktivieren. Das sollten Sie prüfen, falls Sie in einer IT-regulierten Umgebung arbeiten und mit Python arbeiten wollen.
Was Python in Excel verändert
Python ersetzt Excel nicht. Python erweitert Excel.
Das ist ein entscheidender Punkt. Excel bleibt weiterhin hervorragend für Dateneingabe, Tabellenarbeit, Ad-hoc-Analysen und die Präsentation von Ergebnissen. Python ergänzt Excel um
- Automatisierung
- Statistik
- umfangreiche Datenanalyse
- Visualisierung
- skalierbare Datenverarbeitung
Die Python-Codezellen laufen dabei in einer sicheren, isolierten Azure-Umgebung und geben ihre Ergebnisse direkt zurück ins Excel-Arbeitsblatt.
Wichtig für die Praxis: Python hat keinen Zugriff auf Ihren Computer, Ihre Geräte oder das Internet und gibt Ergebnisse nur über die =PY()-Funktion zurück.
Mit dem normalen Microsoft 365-Abo berechnen Python-Befehle die Ergebnisse automatisch neu, wie normale Excel-Formeln. Erst mit dem kostenpflichtigen Python als Excel-Add-on erhalten Sie Premium Compute für schnellere Berechnungen und besondere Modi.
Das schützt vor unerwarteten Wartezeiten und gibt Ihnen volle Kontrolle bei großen Datenmodellen und Datenbeständen.
Warum Python besonders bei großen Datenmengen glänzt
Viele Excel-Anwender stoßen irgendwann an Grenzen: lange Ladezeiten, komplexe, verschachtelte Formeln und riesige, träge Pivot-Tabellen.
Python arbeitet anders. Vorteile von Pandas sind vektorisierte Berechnungen (über ganze Spalten statt Zelle für Zelle), spaltenorientierte Verarbeitung und effiziente Speicherstrukturen.
Dadurch können selbst große Datenmengen effizient analysiert werden.
Der klassische Excel-Workflow
Viele Excel-Anwender kennen typische Herausforderungen:
- Dateneingabe
- Datenüberprüfung
- Formeln für Berechnungen erstellen
- Formeln kopieren
- Filter setzen
- Pivot-Tabellen erstellen
- Diagramme aktualisieren
Typische Probleme sind: fehleranfällig, schwer reproduzierbar, zeitaufwendig und schwierig bei großen Datenmengen. Genau hier bringt Python enorme Vorteile.
Der neue Workflow mit Python in Excel
Diese typischen Excel-Aufgaben lassen sich mit Python mit wenigen Code-Zeilen erledigen.
|Aufgabe
|Python-Werkzeug / Funktion
|Ergebnis zurück nach Excel
|Daten laden
|xl()
|DataFrame im Grid
|Daten prüfen
|info(), dtypes
|Ausgabe in Zellen
|Filtern
|Bedingungen
|Gefilterter DataFrame
|Gruppieren
|groupby()
|Aggregierte Ergebnisse
|Pivot-Analysen
|pivot_table()
|Analyseergebnisse im Blatt
|Visualisierung
|matplotlib, seaborn
|Diagramme direkt im Arbeitsblatt
|Zeitreihenanalysen
|rolling(), pct_change()
|Neue Spalten / Auswertungen
Ein konkretes Beispiel: Statt eine Pivot-Tabelle manuell zu bauen und zu aktualisieren, genügt eine Zeile Python-Code:
df.groupby('Kategorie')['Umsatz'].sum().reset_index()
Das Ergebnis erscheint sofort wieder als Excel-Tabelle. Dadurch entsteht ein moderner Analyse-Workflow, bei dem die Ergebnisse nahtlos wieder in Excel zur Verfügung stehen.
Tipp: Entscheiden Sie pro PY-Zelle, ob Sie als Python-Objekt (für Weiterverarbeitung) oder als Excel-Wert (für Kollegen ohne Python) ausgeben möchten, per Rechtsklick auf die Zelle.
Warum Pandas so mächtig ist
Das Herzstück vieler Analysen ist die Bibliothek Pandas. Pandas arbeitet mit sogenannten DataFrames. Ein DataFrame ist vereinfacht gesagt eine hochoptimierte Tabelle im Arbeitsspeicher.
Der Unterschied zu Excel: Excel speichert Formeln, Formatierungen und Zellinformationen. Pandas speichert dagegen primär strukturierte Daten, spaltenorientiert und hochoptimiert für Analysen.
Dadurch entstehen enorme Vorteile bei
- Geschwindigkeit,
- Skalierung und
- Analysefunktionen.
Neben Pandas stehen weitere leistungsstarke Bibliotheken wie NumPy, Matplotlib, Seaborn und Statsmodels standardmäßig zur Verfügung. Diese fünf werden sogar automatisch importiert.
Viele weitere Pakete aus dem kuratierten Anaconda-Set (rund 400) können bei Bedarf importiert werden.
Typische Praxisanwendungen
Python in Excel eignet sich besonders für:
- Vertriebsanalysen: Umsatzanalysen, Top-Produkte, Vergleiche von Absatzregionen
- Controlling: Kennzahlenberechnung, Abweichungsanalysen, Forecasting
- Datenqualität: fehlende Werte erkennen, Textdaten bereinigen, Ausreißer analysieren
- Reporting: automatisierte Analysen, reproduzierbare Auswertungen, fortgeschrittene Visualisierungen
Auf business-wissen.de erfahren Sie, wie moderne Datenanalysen mit Python entstehen. Sie finden Anleitungen und Beispiele zu:
- Grundlagen: Python aktivieren, DataFrames verstehen, Daten laden
- Explorative Datenanalyse: describe(), info(), dtypes
- Datenbearbeitung: Filtern, Sortieren, neue Kennzahlen berechnen
- Business-Analysen: groupby(), agg(), Rankings, Pivot-Analysen
- Fortgeschrittene Analysen: Zeitreihen, Korrelationen, Ausreißeranalysen
- Visualisierung: Diagramme, Heatmaps, Seaborn
Excel, Power Query oder Python?
Eine wichtige Frage lautet: Welches Werkzeug sollte man wann einsetzen?
- Excel: für schnelle Ad-hoc-Analysen, kleinere Datenmengen und manuelle Dateneingabe
- Power Query: für Datenimporte, wiederkehrende Transformationen und klassische ETL-Prozesse für Daten (Extract, Transform, Load)
- Python: für komplexe Analysen, tiefe statistische Auswertungen, fortgeschrittene Automatisierung, professionelle Visualisierungen und große Datenmengen
Die stärkste Lösung ist meist die Kombination aller Werkzeuge, mit Power Query als stabilem Fundament für den Datenimport.
Die Grenzen von Python in Excel
So leistungsfähig Python in Excel auch ist, es gibt klar definierte Grenzen, die man kennen sollte:
- Kein pip: Eigene Pakete können nicht installiert werden, es steht nur das kuratierte Anaconda-Set mit rund 400 Bibliotheken zur Verfügung.
- Kein Internetzugang aus Python: Der Python-Code hat keinen Zugriff auf externe Daten oder APIs, der Datenzugriff erfolgt ausschließlich über xl() und Power Query.
- Keine mobilen Berechnungen: Auf Smartphones und Tablets wird der Code nicht ausgeführt, Ergebnisse sind aber sichtbar.
- Latenz bei großen Modellen: Viele Berechnungen oder große Datenmengen können spürbare Wartezeiten verursachen, Premium Compute hilft hier.
- Compliance: Daten verlassen für die Ausführung das Unternehmen und werden in die Microsoft Cloud übertragen, das muss mit internen Richtlinien vereinbar sein.
Wer diese Grenzen kennt, kann gezielt entscheiden, wann Python in Excel das richtige Werkzeug ist und wann eine lokale Python-Umgebung (zum Beispiel mit xlwings) sinnvoller ist.
Ein typischer Analyse-Workflow
In der Praxis könnte ein moderner, kombinierter Workflow so aussehen:
|Schritt
|Werkzeug
|Bemerkung
|Dateneingabe & Pflege
|Excel
|Manuelle oder strukturierte Eingabe
|Datenimport & Bereinigung
|Power Query
|Erforderlicher Weg für externe Daten
|Komplexe Analyse & Statistik
|Python
|Tiefe Analysen und Automatisierung
|Visualisierung
|Python & Excel
|Professionelle Diagramme
|Präsentation & Dashboard
|Excel
|Vertraute Oberfläche für Stakeholder
Genau diese Kombination wird in Zukunft immer wichtiger.
Python in Excel im Team
Was passiert, wenn Kollegen ohne Python-Berechtigung die Datei öffnen?
- Ergebnisse bleiben sichtbar: Wer Python in Excel nicht aktiviert oder dessen Unternehmen die Funktion gesperrt hat, sieht die zuletzt berechneten Ergebnisse weiterhin als normale Excel-Werte.
- Kein automatisches Neuberechnen: Der Python-Code wird bei diesen Nutzern nicht ausgeführt, die Ergebnisse aktualisieren sich also nicht automatisch.
- Ausgabe als Excel-Wert: Wer seine PY-Zellen auf „als Excel-Wert“ stellt (per Rechtsklick), stellt sicher, dass die Ergebnisse für alle Kollegen als statische Werte vorliegen und weiterverwendet werden können.
- Versionierung und Nachvollziehbarkeit: Der Python-Code wird direkt in der .xlsx-Datei gespeichert. Bei Ablage auf SharePoint oder OneDrive ist die Datei damit automatisch versioniert und der Analyse-Code ist für alle im Team sichtbar und nachvollziehbar.
Tipp für Teams: Legen Sie intern fest, welche Zellen als Python-Objekt und welche als Excel-Wert ausgegeben werden, damit alle Beteiligten mit den Ergebnissen arbeiten können, unabhängig von ihrer Python-Berechtigung.
Die Rolle von KI und Automatisierung
Ein weiterer wichtiger Punkt: Python wird immer stärker mit KI kombiniert. Beispiele hierfür sind:
- automatische Analysen
- präzise Prognosen
- Machine Learning
- intelligente Datenmodelle
Gerade in Kombination mit Tools wie ChatGPT entstehen völlig neue Möglichkeiten.
Zudem unterstützt Microsoft Office Anwender zunehmend durch den Microsoft Copilot, der auf Knopfdruck passenden Python-Code generiert und so den Einstieg erleichtert. Copilot kann inzwischen Python in Excel in natürlicher Sprache schreiben, zum Beispiel für Forecasts oder Machine-Learning-Analysen.
Was Excel-Anwender lernen sollten
Wer sich heute weiterentwickeln möchte, sollte folgende Themen verstehen:
- Pandas: Fundament für jede moderne Datenanalyse
- Visualisierung: aussagekräftiges und professionelles Reporting
- Statistik: richtige Interpretation von Datenmustern
- Automatisierung: massive Steigerung der täglichen Effizienz
- KI-Unterstützung: die Zukunft der datengetriebenen Analyse
Bereits grundlegende Python-Kenntnisse bringen enorme Vorteile im Berufsalltag.
So fangen Sie an
Sie sind motiviert, aber wissen nicht genau, wo Sie anfangen sollen? Hier sind vier konkrete erste Schritte:
- Schritt 1 – Python aktivieren: Öffnen Sie eine Excel-Datei mit Microsoft 365 und navigieren Sie zu Formeln > Python einfügen oder tippen Sie direkt =PY( in eine Zelle. Damit starten Sie Ihre erste Python-Sitzung.
- Schritt 2 – DataFrame laden: Markieren Sie eine Ihrer vorhandenen Excel-Tabellen, rufen Sie sie mit xl("TabellenName") in Python auf und geben Sie sie als Python-Objekt aus. So sehen Sie sofort, wie Excel-Daten als DataFrame aussehen.
- Schritt 3 – Erste Analyse ausführen: Nutzen Sie df.describe() oder df.groupby('Spalte')['Wert'].sum(), um Ihre Daten auf einen Blick zu verstehen. Das Ergebnis erscheint direkt im Arbeitsblatt.
- Schritt 4 – Weitermachen: Schauen Sie sich die Beiträge hier auf business-wissen.de an. Jede Stunde Übung bringt Sie einen großen Schritt weiter.
Tipp: Starten Sie mit einer Datei, die Sie ohnehin gut kennen. So können Sie Python-Ergebnisse direkt mit Ihren gewohnten Excel-Analysen vergleichen und sehen sofort den Mehrwert.
Weiterführende Ressourcen
Möchten Sie tiefer einsteigen? Hier finden Sie die wichtigsten Anlaufstellen:
- Pandas-Dokumentation: pandas.pydata.org/docs – das vollständige Nachschlagewerk für DataFrames, Funktionen und Beispiele.
- Anaconda-Paketliste: repo.anaconda.com – eine Übersicht aller verfügbaren Pakete, die in Python in Excel genutzt werden können.
Alle Beiträge auf business-wissen.de finden Sie hier gesammelt – von den ersten Schritten bis zu fortgeschrittenen Analysen. Ideal zum Nachschlagen und Vertiefen.
Damit haben Sie bereits einen sehr großen Schritt gemacht: vom klassischen Excel-Anwender hin zum modernen Datenanalysten.