Vorlage für die Prozessanalyse und Prozessplanung

Vom Denken in Funktionen zum Denken in Prozessen

Trotz der großen Bedeutung der Prozesse in den Unternehmen sind sie viele Jahre aus dem Blickfeld geraten. Unternehmen dachten vielmehr in der Kategorie der Funktion – und viele tun dies noch heute. Es gibt eine Entwicklungsabteilung, eine Produktion, einen Vertrieb, eine Buchhaltung, einen Kundenservice und viele Abteilungen mehr. Oft kam es an den Abteilungsgrenzen zu Brüchen, der Prozessablauf stockte meistens genau dort. Zeit wurde vergeudet, die Kosten stiegen und die Qualität sank.

Erst Anfang der 1990er Jahre rückte der Prozessgedanke wieder mehr ins Blickfeld der Unternehmen. Ein Auslöser war das Konzept des sogenannten „Business Process Reengineering“ von Michael Hammer und James Champy. Sie definieren ihr Konzept und ihre Management-Methode als: „Reengineering is the fundamental rethinking and radical redesign of business processes to achieve dramatic improvements in critical, contemporary measures of performance, such as cost, quality, service, and speed.“

Auch Michael Porter hat mit seinem Wertkettenmodell zur Beschreibung der Unternehmensstrategie sichtbar gemacht, dass Prozesse den eigentlichen Kern eines Unternehmens ausmachen. Denn sie machen sichtbar, auf welche Leistungen es im Markt, in Bezug auf Kunden und im Vergleich mit Wettbewerbern ankommt. Abbildung 2 zeigt ein Beispiel für ein Unternehmensprozessmodell in Form einer Wertkette nach Porter.