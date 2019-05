Wie Sie ein Beratungsgespräch oder Informationsgespräch führen

Techniken für das Zuhören

Entscheidend beim Beratungs- oder Informationsgespräch sind die richtigen Techniken für das Zuhören und das Fragen. Beim Zuhören ist wichtig:

Hören Sie geduldig zu

Lassen Sie die andere Person aussprechen!

Hören Sie genau zu

Verfolgen Sie alle Informationen und Argumente. Flüchten Sie nicht in Ihre Gedanken, weil Sie nach der Hälfte des Satzes meinen, Sie hätten alle Informationen. Machen Sie sich bei Bedarf Notizen.

Halten Sie Blickkontakt. Äußern Sie sich mit Kopfnicken, mmh oder aja. Fragen Sie nach: „Wie meinen Sie das? Was meinen Sie mit ...? Welche Bedeutung hat ...? Was genau ist ...?“

Hören Sie aktiv zu

Damit geht das Zuhören in das Fragen über. Wenn Ihr Gegenüber Ihre Geduld sehr stark strapaziert, dann stellen Sie eine Frage, denn es gilt: Wer fragt, der führt!