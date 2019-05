Wie Sie ein Konfliktgespräch oder konfrontatives Gespräch führen

Wie Sie bei einem Konflikt schlichten

Wenn Sie nicht selbst Teil einer Konfliktpartei sind, sondern zwischen zwei Parteien schlichten müssen, um einen zeitlich begrenzten Konflikt auszuräumen, sind die folgenden Punkte wichtig:

Mit Betroffenen einzeln sprechen

In einigen Fällen ist es besser, erst mit den Betroffenen einzeln zu sprechen, dann mit allen gemeinsam.

Emotionen zulassen

Lassen Sie die Emotionen der Parteien zu: Alle dürfen emotional ihren Standpunkt erläutern.

Nicht Partei ergreifen

Zeigen Sie Verständnis für die jeweiligen Sichtweisen, aber ergreifen Sie nicht Partei. Hören Sie vor allem zu.

Nicht emotional werden

Werden Sie nicht emotional. Wenn Sie Ihre Emotionen kontrollieren, vermeiden Sie Missverständnisse, Fehldeutungen oder eine Eskalation der Situation.

Nicht zwischen Konfliktparteien sitzen

Setzen Sie sich nicht zwischen die Konfliktparteien. Bei mehreren Parteien eignet sich ein Halbkreis. Oder die beiden Konfliktparteien sitzen an der langen Seite des Tisches; Sie setzen sich an die kurze.

Nachfragen und Spiegeln

Klären Sie den konkreten Sachverhalt. Fragen Sie dazu aufmerksam nach, indem Sie die Aussage der Parteien noch einmal in eigenen Worten formulieren (spiegeln). Kommen Sie so dem Problem auf den Grund. Manchmal ist es sehr schwierig, den „wahren Sachverhalt“ zu klären. Fragen Sie immer wieder nach: „Warum ist das so aus Ihrer Sicht?” „Wodurch kam das so?”

Lösung einfordern

Erarbeiten Sie gemeinsam eine Lösung. Fordern Sie diese von den Konfliktparteien ein. Beispiele: „Was wäre Ihr Wunsch?”, „Wofür haben Sie Verständnis?”, „Wie könnte aus Ihrer Sicht eine Lösung aussehen?”, „Was hindert Sie, der Lösung des anderen zu folgen?”

Umsetzung der Lösung und nächste Schritte vereinbaren

Vereinbaren Sie konkrete Schritte mit den Konfliktparteien: Was muss jede Person tun?

Entscheidung treffen

Falls es keine Lösung gibt, die beide Parteien mittragen, müssen Sie entscheiden. Dies sollte nicht im selben Gespräch stattfinden. Teilen Sie Ihre Entscheidung später mit.