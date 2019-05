Wie Sie ein Mitarbeitergespräch vorbereiten und durchführen

Welche Ziele ein Mitarbeitergespräch verfolgt

Ziel der Mitarbeitergespräche ist, das Fähigkeits-, Leistungs- und Persönlichkeitspotenzial im Interesse der Beschäftigten und im Interesse des Unternehmens zur Geltung zu bringen. Besonders relevant sind solche Gespräche, in denen Sie

eine Aufgabe delegieren,

sich wichtige Informationen von Ihrer Mitarbeiterin oder Ihrem Mitarbeiter einholen,

eine wichtige Mitteilung machen,

zwischen mehreren Mitarbeitern in einer Konfliktsituation schlichten müssen,

mit Mitarbeiterin oder Mitarbeiter über ihre Leistungen sprechen,

Ziele besprechen, vorgeben oder vereinbaren.

In allen diesen Gesprächen müssen Sie überzeugen! Das bedeutet, Sie wollen Menschen bewegen oder ändern in Bezug auf deren Einstellungen, Kenntnisse, Gefühle oder Handlungen. Das wichtigste Prinzip für eine erfolgreiche Gesprächsführung ist deshalb, dass Sie sich in Ihren Gesprächspartner hinein versetzen. In der Fachsprache heißt dies: Alterozentriertheit.