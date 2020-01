Wofür brauchen Unternehmen eine Strategie?

Strategie soll helfen, Ziele zu erreichen

Die Strategie ist ein Schritt in einem übergreifenden Managementprozess. In diesem Prozess müssen die Vision und die Mission eines Unternehmens und die Anforderungen, die Eigentümer oder Geschäftsleitung sowie andere Stakeholder an das Unternehmen richten, in „praktische Maßnahmen“ überführt werden. Das erfolgt in mehreren Stufen mit folgenden Bausteinen:

Mission: Warum es das Unternehmen gibt Grundwerte: Wofür das Unternehmen steht Vision: Wohin das Unternehmen will Stakeholder: Was vom Unternehmen erwartet wird Langfristige Ziele: Was das Unternehmen erreichen will Strategie: Wie das Unternehmen das erreichen will Balanced Scorecard: Woran sichtbar wird, ob Ziele erreicht werden und Strategien erfolgreich sind Strategische Maßnahmen: Was im Einzelnen getan werden muss Persönliche Ziele: Was vom Mitarbeiter dazu erwartet wird Handlungen: Was der Mitarbeiter tatsächlich tun soll (oder tut)

Was die Mitarbeiter tatsächlich tun, ist nicht mehr Teil der eigentlichen Strategieplanung und des Managementprozesses. Deshalb ist das Management gefordert zu prüfen, ob diese Handlungen auch wirksam sind und einen Beitrag zur Zielerreichung leisten. Das wird in der Balanced Scorecard und mit ihren Kennzahlen sichtbar.

Der Prozess der Strategieentwicklung und Überführung in praktische Maßnahmen soll letztlich dazu dienen, dass die Unternehmensziele erreicht werden und das Unternehmen gemessen an seinen eigenen Erwartungen und an den Anforderungen der Stakeholder erfolgreich ist. Die Eigentümer wollen ihr Kapital ausreichend verzinst haben und der Wert des Unternehmens soll steigen. Die Kunden wollen solche Produkte und Dienstleistungen haben, die ihren Erwartungen entsprichen; sie wollen ihre Bedürfnisse befriedigt sehen und manche wünschen, dass das Unternehmen sie begeistert. Die Mitarbeiter wollen motiviert sein und Sinn und Zufriedenheit bei ihrer Arbeit erfahren.

Darüber hinaus sollen die Prozesse im Unternehmen reibungslos ablaufen. Die Qualität der Produkte muss stimmen und die Termine sollen eingehalten werden. Das freut die Kunden und schafft zufriedene Mitarbeiter. In jedem Fall müssen die gesetzlichen Vorgaben eingehalten (Compliance) und weitergehende gesellschaftliche Ziele (Sozialverträglichkeit oder Umweltschutz) unterstützt werden (Corporate Social Responsibility).

Damit sind die Rahmenbedingungen der Strategieplanung und des Managementprozesses abgesteckt. Sie werden in der Strategy Map abgebildet.