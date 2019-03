Wofür braucht es ein Protokoll?

Protokollführung im Rahmen eines Meetings

Als Leiter oder Moderator eines Meetings sollten Sie darauf achten, dass die Ergebnisse und Erkenntnisse aufgeschrieben werden. Das kann in Form eines Protokolls erfolgen. Deshalb müssen Sie die Protokollführung bei Besprechungen vorbereiten. Achten Sie darauf, dass das Protokoll während der Besprechung richtig geführt, also korrekt mitgeschrieben wird. Klären Sie, was nach der Erstellung des Protokolls damit passiert: An wen wird es verteilt? Was wollen die Leser wissen? Wie wird das Protokoll eingesetzt? Inwiefern wird damit „Politik“ gemacht?

Als Teilnehmer sollten Sie ebenfalls darauf achten, dass ein Protokoll erstellt wird, damit wichtige Ereignisse, Entscheidungen oder Vereinbarungen festgehalten werden. Auf diese werden Kollegen und Vorgesetzte immer wieder Bezug nehmen. Und falls die Ergebnisse des Meetings gar nicht, nicht klar oder unvollständig dokumentiert sind, können sie Anlass für Konflikte, Streitigkeiten oder persönliche Nachteile im Unternehmen sein.