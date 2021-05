Wofür braucht es eine SWOT-Analyse?

Erkenntnisse aus der SWOT-Analyse

Es kommt dann darauf an, dass Sie Ihre Stärken nutzen, um Chancen wahrzunehmen oder Risiken einzudämmen. Umgekehrt: Sie müssen gegebenenfalls ihre Schwächen beseitigen, um Chancen nutzen zu können oder Risiken nicht zur Gefahr werden zu lassen. Mithilfe der Stärken- und Schwächen-Analyse können Sie dafür beispielsweise ermitteln:

Welche Leistungen sollten wir gegenüber unseren Kunden zukünftig (verstärkt) herausstellen?

Welche Kompetenzen sollten wir pflegen, indem wir dort unser Augenmerk und unsere Ressourcen konzentrieren?

In welche neuen Bereiche können wir uns mit den Stärken erfolgreich hinein entwickeln?

In welchen Bereichen müssen wir besser werden, um mögliche Entwicklungen nicht zu einer Gefahr werden zu lassen?

Aus welchen Märkten sollten wir aussteigen und unsere Angebote dort einstellen, weil sich weder große Chancen und Potenziale zeigen, noch besondere Kompetenzen vorhanden sind?

Die Ergebnisse und Schlussfolgerungen aus der SWOT-Analyse werden meistens in Form einer Tabelle oder Matrix dargestellt. Um die Möglichkeiten für die Strategieplanung aufzuzeigen, können Sie die SWOT-Analyse zum Beispiel in der Form wie in Abbildung 1 aufbereiten.