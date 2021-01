Worum geht es bei Design Thinking?

Ideenfindung nebenbei oder in einem Workshop

Innovation zu gestalten, ist per se mit Tücken verbunden. Sowohl informelle als auch formelle Ansätze können verfolgt werden. Informelle Ansätze zielen darauf ab, entsprechende Umgebungen zu schaffen, in denen sich Experten austauschen. Dies kann etwa beim Kaffee erfolgen oder bei gemeinsamen Unternehmungen – eben informell. So charmant dies klingen mag, die Planbarkeit bleibt dann oft auf der Strecke. Denn wie soll vorausgesagt werden können, wann das Team oder ein einzelner eine innovative Idee hat, die das Unternehmen voranbringt?

Formale Ansätze sind üblicherweise Workshops, die unterschiedlich ausgestaltet werden können. World Café, Open Space und andere Formate kommen dann zum Einsatz. An diesen Ansätzen ist an sich nichts falsch. Falsch wäre die Erwartungshaltung, dass „auf diesem einen Workshop“ die „große Idee“ geboren wird und diese das Unternehmen für die nächsten Jahre an die Spitze befördert. Die Dauer des Workshops ist zwar planbar, nicht jedoch die Qualität des Ergebnisses. Zudem ist in einer Welt im Wandel Innovation als laufender Prozess zu sehen, da sonst der Erfolg nicht langfristig sichergestellt werden kann. Gelegentliche Workshops reichen dafür also nicht aus.