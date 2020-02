Aufbau und Inhalt einer Marktstudie auf der Grundlage der Marktanalyse

Produkt

Mit einer Produktbeschreibung wird in der Marktanalyse abgegrenzt, worauf sich die Analyse bezieht und zu welchen Produkten eine Aussage gemacht wird. Deshalb stehen die Produktbeschreibung und damit die Produktabgrenzung meistens am Anfang einer Marktanalyse.

Je nachdem, in welcher Form das Produkt bereits existiert, wird es als Produktidee, Produktkonzept oder fertiges Produkt beschrieben. Das gilt auch für Geschäftsmodelle; hier wird nicht nur ein Produkt betrachtet, sondern ergänzend dazu begleitende Services, Distributionswege, Herstellverfahren, Zahlungsformen und vieles mehr. In jedem Fall werden in diesem Teil der Marktanalyse für ein Produkt oder ein Geschäftsmodell folgende Aspekte dargestellt:

einzelne Merkmale und Funktionen des Produkts oder Geschäftsmodells bezüglich Gestalt, Größe, Aufbau, Zusammensetzung, Design, Wirkungsweise, Abläufe, Leistung, Emissionen oder Energieverbrauch

Besonderheiten, Neuheiten oder Einzigartigkeiten des Produkts oder Geschäftsmodells im Vergleich zu anderen, bereits bekannten oder existierenden Produkten (die zum Beispiel durch ein neues Produkt abgelöst werden sollen)

Nutzen und Vorteile für mögliche Kunden oder Anwender des Produkts

Kosten für Herstellung und Vertrieb eines Produkts oder für den Betrieb eines Geschäftsmodells; diese Angaben sind manchmal notwendig, um ein Produkt bezüglich seiner Position in einem Preissegment darzustellen

mögliches Preisspektrum, in dem das Produkt angeboten werden soll, oder Preis, den der Kunde für das Produkt oder eine Leistung bezahlen soll

Die Beschreibung erfolgt so, dass deutlich wird, an welche potenziellen Kunden, Kundenbedürfnisse oder Kundenanforderungen das Produkt oder das Geschäftsmodell sich richtet. Es muss deutlich werden, für wen es gedacht ist und wer es kaufen soll. In welcher Weise und in welchem Detaillierungsgrad ein Produkt und seine Merkmale oder Besonderheiten dargestellt werden, hängt davon ab, auf welcher Ebene die Marktanalyse durchgeführt wird. Möglich sind folgende Produktebenen: