Beispiele für Schlüsselqualifikationen (Soft Skills)

Schlüsselqualifikationen zeigen sich meist im Arbeitsalltag

Welche genauen Anforderungen in Ihrer persönlichen Arbeitssituation wichtig sind und was von Ihnen gefordert wird, ergibt sich oft nicht unmittelbar. Gerade bei einem Jobwechsel müssen Sie erst Erfahrungen sammeln: Was erwarten Vorgesetzte und Kollegen? Was sind übliche Gepflogenheiten? Welche Leistungen werden erwartet? Wie werden Mitarbeiter unterstützt?

Schlüsselqualifikationen können nicht so leicht gemessen werden, sondern zeigen sich im Arbeitsalltag – oder eben nicht. Es kommt stark auf den Arbeitsbereich, das jeweilige Umfeld sowie auf die Organisationskultur an, um zu sagen, welche Qualifikationen notwendig sind.