Benchmarking-Objekte auswählen

Externe Informationsquellen auswerten

Die wichtigste externe Informationsquelle sind Ihre Kunden. Nur von den Kunden erhalten Sie Hinweise, wo es im Unternehmen an der Leistung, am Service oder an der Kundenorientierung mangelt. Dafür müssen Sie herausfinden, was der Kunde wünscht, wo er unzufrieden, wo er zufrieden ist.

Hierzu können Sie gezielte Kundenbefragungen durchführen. Auf dieser Basis können Sie dann überlegen, welche Schwächen Sie beseitigen müssen und welche Stärken Sie noch ausbauen können.

Folgende externe Informationsquellen können Sie heranziehen: