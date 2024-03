Commitment als Basis für neue Corporate Culture

Unverzichtbar für einen Wandel der Unternehmenskultur ist ein Commitment von allen Führungskräften bis hin zur Unternehmensleitung, da diese als Vorbilder fungieren (müssen). Das Sprichwort „Der Fisch stinkt vom Kopf her“ findet hier seine Anwendung.

Denn um einen eventuellen Widerstand der Mitarbeitenden vorwegzunehmen, ist es gerade bei einer Änderung der Unternehmenskultur unumgänglich, dass alle Führungskräfte mit dem angestrebten Zielzustand einverstanden sind und diesen auch voller Engagement vorleben und unterstützen.

Haben Sie das Commitment aller Führungskräfte, so ist eine Kommunikation des Wunsch-Zustands an alle Mitarbeitenden notwendig. Je nach Größe des Unternehmens und abhängig von der bestehenden Kultur kann dies kaskadenförmig oder direkt erfolgen.

Diese Kommunikation ist einerseits extrem wichtig, andererseits kann sie auch eines der schwierigsten Elemente zur Veränderung sein. Kein Mensch lässt sich gerne vorschreiben, wie er sich zu verhalten hat.

Wie kritisch dieses Thema sein kann, zeigen Fälle, in denen die Mitarbeitenden bereits während der Verkündung laut miteinander diskutiert (um nicht zu sagen: rebelliert) haben, da sie den Eindruck hatten, zu Unrecht kritisiert und bevormundet zu werden. Allein das sagt schon viel über diese Corporate Culture.

Solche Reaktionen ergeben sich auch, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verunsichert sind, wenn sie nicht wissen, was die Unternehmensleitung will und was sie selbst tun sollen. Möchten Sie eine Änderung der Unternehmenskultur erreichen, so kann das nur mit klaren, nachvollziehbaren und eindeutigen Handlungsanweisungen erfolgen.