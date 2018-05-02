Kunden zurückgewinnen – Strategien und Maßnahmen

Wann lohnt sich die Kundenrückgewinnung?

Alle Maßnahmen zur Kundenrückgewinnung sollten auf die Abwanderungsgründe zugeschnitten sein. Zudem sollten sie nur auf die Kunden ausgerichtet werden, die das Unternehmen auch zurückhaben will – weil der Kunde auch in Zukunft ein attraktiver und gewinnträchtiger Kunde ist.

Der prognostizierte Kundenwert für die mögliche zweite Kundenbeziehungsphase ist dann positiv. Kunden, die mehr kosten, als sie bringen, sollten nicht zurückgeworben werden.

Die erste zentrale Frage der Kundenrückgewinnung lautet also: Lohnt es sich, den Kunden zurück zu gewinnen?