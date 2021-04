Lebensplanung für die Zeit nach der Übergabe des Unternehmens

Sie sollten sich als Unternehmer breiter aufstellen und in andere Lebensbereiche wie Familie, Freunde, Gesundheit, kulturelles Leben, Kreativität, Weiterentwicklung, soziales Engagement auch Zeit investieren. Dafür ist es wichtig mehr und mehr Verantwortung abzugeben und sich vom operativen Geschäft zu lösen.

Sie sind nicht das Unternehmen, sondern Sie haben ein Unternehmen. Sie brauchen eine emotionale Distanz, damit Sie Entscheidungen im Sinne des zukünftigen Erfolges des Unternehmens treffen können.

Überlegen Sie was Ihre Kernkompetenzen waren und was Ihnen Freude bereitet. In welcher Rolle und Aufgabe können Sie diese im Unternehmen in klarer Absprache weiterführen?