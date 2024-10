Mit SMED die Rüstzeit optimieren

Die Phasen der SMED-Methode

Die Einführung der SMED-Methode erfolgt in mehreren Phasen, die Schritt für Schritt durchlaufen werden, um die Rüstzeiten einer Maschine zu minimieren. Jede Phase trägt dazu bei, den Rüstprozess technisch und organisatorisch zu verbessern.

Phase 1: Trennen von internen und externen Rüstvorgängen

In dieser Phase wird der gesamte Rüstvorgang detailliert analysiert und in zwei Kategorien unterteilt: interne und externe Rüstvorgänge. Interne Rüstvorgänge sind all jene Arbeiten, die nur dann durchgeführt werden können, wenn die Maschine stillsteht.

Ein Beispiel dafür wäre der Wechsel eines Werkzeugs, der nicht möglich ist, während die Maschine läuft. Diese internen Prozesse führen direkt zu Produktionsunterbrechungen und erhöhen die Stillstandszeiten.

Externe Rüstvorgänge hingegen sind Tätigkeiten, die bereits während des (noch laufenden) Produktionsprozesses erledigt werden können. Hierzu zählt beispielsweise das Bereitstellen von Werkzeugen, Materialien oder Auftragsunterlagen.

Ziel in dieser ersten Phase ist es, klar zwischen diesen beiden Arten von Rüsttätigkeiten zu unterscheiden und die externen Tätigkeiten so vorzubereiten, dass sie parallel zur laufenden Produktion erledigt werden können. Dies reduziert die Zeit, in der die Maschine stillsteht.