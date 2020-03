Partnerschaft mit Lieferanten aufbauen und pflegen

Maßnahmen zur Verbesserung der Zusammenarbeit mit Lieferanten planen

Entwickeln Sie einen Maßnahmenplan (Projektplan), der aufzeigt, was in den kommenden Wochen bei der Zusammenarbeit mit einem Lieferanten verbessert oder geändert werden soll. Beachten Sie, dass diese Maßnahmen vom Lieferant, aber auch in Ihrem Unternehmen umgesetzt werden müssen; beide Seiten sind gefordert.

Arbeiten Sie dann gemeinsam mit dem Lieferanten diesen Maßnahmenplan ab.