Produkt-Compliance mit Produktcontrolling umsetzen

Produktbeobachtung organisieren

Ist das Produkt im Markt eingeführt, muss das Produktcontrolling die Produktbeobachtung organisieren. Dazu sind Hersteller und Unternehmen, die Produkte im Markt in Verkehr bringen (auch Händler), verpflichtet.

Sie müssen Konstruktions- und Designfehler, Produktionsfehler und Instruktionsfehler (bei Warnhinweisen oder in Bedienungsanleitungen) am Markt beobachten und erkennen. Das betrifft auch das Zubehör anderer Hersteller, das mit dem Produkt in Verkehr gebracht wird.

Maßnahmen zur Produktbeobachtung können sein: