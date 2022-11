Risiken messen und bewerten

Mögliche Folgen aus einem Risiko identifizieren und analysieren

Betrachten Sie für die Risiken, die im Umfeld Ihres Unternehmens begründet sind und deren Eintreten und Verlauf Sie nicht beeinflussen können: Welche Trends lassen sich erkennen?

Nutzen Sie dafür die Entwicklungen in der Vergangenheit und überlegen Sie, was das für die Zukunft heißen kann. Stellen Sie die Trends dann in einen Zusammenhang mit der Strategie und den Zielen Ihres Unternehmens.

Welche Unternehmensziele sind durch das Risiko gefährdet?

Wodurch sind sie gefährdet?

Welche Folgen kann das für Ihr Unternehmen haben?

Diese Analyse können Sie mit der folgenden Excel-Vorlage durchführen und sichtbar machen.