Service-Controlling und Wirtschaftlichkeit von Serviceleistungen

Wirtschaftlichkeit von Serviceleistungen bestimmen

Dazu müssen die Prozesse, die mit einer Serviceleistung durchgeführt werden, genau unter die Lupe genommen werden.

Das sind zum einen Prozesse, die Kunden selbst durchführen, um die Serviceleistung zu nutzen. Zum anderen sind es Prozesse beim Serviceanbieter, um die gewünschte Leistung zu erbringen. Beide Prozesse sind eng miteinander verknüpft.

Um die Wirtschaftlichkeit einer Serviceleistung und der Prozesse zu bestimmen, müssen zwei Faktoren analysiert und verglichen werden:

(zusätzlicher) Umsatz oder Kosteneinsparung auf der Habenseite

oder Kosteneinsparung auf der Habenseite Kosten der Serviceleistung auf der Sollseite

Dabei muss das Augenmerk vor allem auf solche Serviceprozesse gerichtet werden, die

für den Kunden mit einem hohen Mehr- oder Nutzwert verbunden sind,

oft durchgeführt werden und mengenmäßig große Bedeutung haben,

zur Routine im Unternehmen gehören und deshalb Einsparpotenziale bergen.

Solche Serviceprozesse und Serviceleistungen werden oft in Form von Callcentern oder Kundenhotlines realisiert. Organisatorisch sind sie in mehr oder weniger selbstständigen Service-Centern verankert.