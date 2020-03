Strategie für das Lieferantenmanagement entwickeln und umsetzen

Anforderungen an die Lieferanten festlegen

Aus der Lieferantenstrategie und der Zuweisung von Rollen und Funktionen an die Lieferanten ergeben sich schließlich die Anforderungen, die Ihr Unternehmen an einen einzelnen Lieferanten stellt sowie die Aufgaben, die dieser damit übernehmen soll. Sie definieren Ihren Anforderungskatalog für den Lieferanten. Darin steht, was ein Lieferant leisten muss, der das Produkt X liefert oder die Dienstleistung Y erbringt. Daraus ergeben sich die Kriterien für die Lieferantenbewertung, die Ihnen bei der Auswahl der geeigneten oder besten Lieferanten helfen. Leistungsanforderungen und Bewertungskriterien lassen sich drei Bereichen zuordnen:

1. Produkte und Dienstleistungen

Hier beschreiben Sie, welche Merkmale die Produkte oder Dienstleistungen des Lieferanten haben müssen, die Sie bei ihm kaufen; beispielsweise in Bezug auf

Bestandteile und Funktionen

Abmessungen und Schnittstellen

Haltbarkeit und Verschleiß

Entsorgungsfähigkeit

Erfüllung von Normen

Anwendung von Methoden oder Verfahren bei der Erbringung von Dienstleistungen

Kaufpreis und Kosten beim Einsatz in Ihrem Unternehmen (Total Cost of Ownership)

Welche Kriterien dabei im Einzelnen wichtig sind, entwickeln die jeweiligen Fachabteilungen in Ihrem Unternehmen gemeinsam mit den Experten aus dem Einkauf.

2. Prozesse der Zusammenarbeit

Hier beschreiben Sie, wie die Zusammenarbeit ablaufen soll. Das kann mehrere Teilprozesse betreffen, bei denen Sie mit dem Lieferanten interagieren. Beispiele sind hier:

gemeinsame Entwicklung von Produkten

Bestellabwicklung

Transport und Anlieferung der Produkte

Bevorratung oder Lagerhaltung des Lieferanten für Ihr Unternehmen

begleitende Serviceleistungen wie Wartung, Instandsetzung oder Finanzierung

Bestellabwicklung, Rechnungsstellung und Zahlungsmodalitäten

3. Leistungsvermögen des Lieferanten

Hier beschreiben Sie die Stärken und Schwächen des Lieferanten als Unternehmen. So erhalten Sie ein Bild, wie zuverlässig, kompetent, flexibel und sicher die Zusammenarbeit erfolgen kann. Beispiele für Kriterien sind: