Teams in FMEA-Projekten – Zusammenstellung und Teamarbeit

Rollen und Aufgaben im FMEA-Projekt festlegen

Jedes FMEA-Projekt braucht einen Anlass und einen Initiator. Wenn es um eine Produkt-FMEA geht, erfolgt diese meist im Rahmen der Produktplanung und Produktentwicklung.

Auftraggeber der FMEA

Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter, der dafür die Verantwortung trägt, plant im Produktentwicklungsprozess ein, dass eine Fehler-Möglichkeiten- und Fehler-Einfluss-Analyse durchgeführt wird. Diese Person ist dann auch Auftraggeber für das FMEA-Projekt.

FMEA-Projektleitung

Der Auftraggeber wendet sich an einen FMEA-Experten und wählt eine geeignete Person für die FMEA-Projektleitung aus. Experte und Projektleitung können ein und dieselbe Person sein.