Verhandlungsstile und Verhandlungsstrategien

Was Verhandlungssituationen prägt

Fast immer handelt es sich bei Verhandlungen um einen Vorgang, bei dem

zwei oder mehr Parteien

mit fairen oder unfairen Mitteln und Vorgehensweisen

zu einer Vereinbarung kommen wollen.

Da nie vollkommene Informations- und Interessentransparenz vorliegen kann, liegt hier ein Knackpunkt für Manipulationsmöglichkeiten.

Zudem stehen Verhandlungsparteien oft unter Zeitdruck. Sie sind durch unterschiedliche Verhandlungserfahrungen geprägt oder beherrschen nicht ausreichend die gemeinsame Steuerung eines zielgerichteten Lösungsprozesses.

Auch kann sich beim Verhandeln eine Veränderung anfänglicher Ziele und Interessen ergeben.

Manchmal geht es den Beteiligten nur um die schnelle Verteilung von Kosten, Ressourcen und möglichen Geschäftschancen mit Gewinnern und Verlierern (distributive Blitz-Verhandlung).

Aber genauso gut kann es sich um eine langfristig ausgerichtete kooperative Verhandlungsform handeln, bei der versucht wird, eine für alle Verhandlungsparteien erfolgreiche, langfristige Lösung zu erreichen (integrative Verhandlung).

Diese komplexen Prozesse gilt es zu steuern und zu durchleuchten.