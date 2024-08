Wann ist ein Unternehmen insolvent?

Wie die Überschuldung festgestellt wird

In der deutschen Insolvenzordnung ist festgelegt, was Überschuldung eines Unternehmens bedeutet. Dort heißt es in § 19, Absatz 2 InsO:

„Überschuldung liegt vor, wenn das Vermögen des Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt, es sei denn, die Fortführung des Unternehmens ist nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich.“

Die Geschäftsleitung eines Unternehmens hat die Pflicht, jederzeit zu prüfen und zu erkennen, wann diese Form der Überschuldung vorliegt. Dies erfolgt in folgenden Schritten:

Bilanzanalyse

Unmittelbar sichtbar wird die Überschuldung mit der Bilanz eines Unternehmens. Wenn die Summe aller Aktiva geringer ist, als die Summe aller Forderungen und Verbindlichkeiten, ist das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital negativ. Dann liegt Überschuldung vor.

Das bedeutet allerdings nicht, dass dann zwangsläufig bereits ein Insolvenzverfahren eingeleitet werden muss.

Überschuldungsbilanz erstellen

Das Unternehmen kann die Bilanz daraufhin überprüfen, ob einzelne Positionen auf der Aktivseite stille Reserven beinhalten. So kann eine Maschine einen höheren Marktwert haben, als es dem in der Bilanz benannten Buchwert entspricht.

Zudem müssen laut InsO Forderungen auf Rückgewähr von Gesellschafterdarlehen herausgerechnet werden, wenn mit den Gesellschaftern ein Nachrang im Insolvenzverfahren vereinbart wurde. Nachrangvereinbarungen oder Rücktrittserklärungen können auch mit anderen Darlehensgebern vereinbart werden.

Dann wird mit diesen Korrekturen eine Überschuldungsbilanz erstellt. Ergibt sich auch dort ein negatives Eigenkapital, wird die Fortführung des Unternehmens geprüft.

Fortführung prüfen

Die Geschäftsleitung muss dazu prüfen, ob eine Fortführung des Unternehmens wahrscheinlich ist (Fortbestehensprognose). Dazu gehören:

Der Wille zur Weiterführung des Unternehmens muss vorhanden sein.

Es wird ein Liquiditätsplan für das laufende und kommende Geschäftsjahr erstellt, aus dem hervorgeht, dass das Unternehmen jederzeit zahlungsfähig ist.

Zudem wird ein Sanierungskonzept erstellt, das plausibel zeigt, wie die Liquidität sichergestellt wird.

Erst wenn die Fortbestehensprognose negativ ist, muss das Insolvenzverfahren beantragt werden.