Was strategisches Denken bedeutet

Strategisches Denken als Alternative zur Strategieplanung

Was also nicht hilft: Aufwendige, formalisierte Planungsprozesse, die für die Organisation mehr Ritual und Korsett sind, aber keine Hilfe, das eigene Alltagshandeln in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Was dabei hilft: strategisches Denken.

Strategisches Denken bedeutet: Sie gewinnen Abstand vom eigenen Tun. Sie bedenken Handlungsmöglichkeiten und betrachten die Zukunft in unterschiedlichen Varianten. Und Sie reflektieren das Erreichte kritisch.

Dazu gehören ein paar „handwerkliche Kompetenzen“, die gute Strategen ebenso auszeichnet und die sie in ihrer flexiblen Strategieplanung oder besser: „Kommunikation über strategische Themen“ einsetzen. Sie basieren zum einen auf Modellen, die in der Wissenschaft entwickelt werden und die helfen, komplexe Zusammenhänge besser zu begreifen und sich einen Überblick zu verschaffen.

Sie basieren auch auf einfachen Methoden und Werkzeugen, die helfen, Strategien zu formulieren und zu beschreiben, sodass andere an der Umsetzung mitwirken können. Denn gerade an der Strategieumsetzung hapert es oft sehr viel mehr als an der Strategieplanung.